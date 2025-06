„A PRIDE ELLENI TÁMADÁS NEM MÁS, MINT OROSZ INVÁZIÓ! DE EURÓPA VELÜNK VAN! – Add tovább!

Azért rendkívül tragikus, hogy 21 évvel az Európai Unióba való belépésünk után Viktor még mindig semmit nem ért abból, hogy mit is jelent Európa! Szerintem ugyanis azzal, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szolidaritását fejezte ki és soha meg nem szűnő szövetséget ígért a magyarországi LMBTQ+-közösségnek, a Budapest Pride-nak és minden résztvevőnek, vagyis mindazoknak, akik Viktorral ellentétben kiállnak az alapvető emberi jogok mellett, megmutatkozott, hogy mit is jelent Európa. Odafigyelést, emberséget, cselekvő szolidaritást és aktív jelenlétet. Figyeljétek csak meg, hogy mennyien fognak most eljönni Budapestre, hogy itt legyenek velünk és értünk! Mert ezt jelenti Európa és ez az, amit a pusztaputyisztáni orosz pincsi képtelen felfogni!