Orbán Viktor: Aki gyermeket vállal, elismerést érdemel!

A kormányfő ezt írta közösségi oldalán:

Aki gyermeket vállal, elismerést érdemel. Anyagit is. A családi adókedvezményt duplázzuk, és jön az élethosszig tartó adómentesség az édesanyáknak.

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, az Országgyűlés ezen a héten fogadta el az édesanyáknak élete végéig járó SZJA-mentességet, amelyet fokozatosan, több lépcsőben vezetnek majd be. A családi adókedvezmény is a duplájára emelkedik.