„Csak kapkodjuk a fejünket…

Gyurcsányt megpróbálja megbuktatni egy belső riválisa, akit kizárnak a pártból.

Magyar Péter hónapokkal ezelőtt megjósolja: az ellene szervezkedő ellenzéki erők megalakítják majd a Duna Pártot, hogy gyengítsék a Tiszát. Nem történik ilyen. Nahát!

Gyurcsány jó pár évtizedes spéttel kicsekkol a közéletből, helyét Dobrev Klára veszi át, aki beleáll ugyan Magyar Péterbe, egyúttal (óvatosan) leendő koalíciós partnernek is felkínálkozik.

A kiebrudalt egykori Gyurcsány-rivális (jó, ez lehet, kicsit erős) most hirtelen megalapítja a Duna Pártot – beteljesítve Official The Man jóslatát, dedikáltan az ő kedvében járva, hogy más ne hozhasson létre ilyen néven formációt. Ördögi ravaszság!

Eközben a Momentum felpörgeti az önfelszámolást, szintén a Weber-Ursula von der Leyen-kormánybuktatási projekt érdekében.

Itt valakik nagyon rákapcsoltak a kavarásra, tisztítják a terepet, miközben a politikai elvek már rég nem számítanak arrafelé. Mi meg csak kapkodjuk a fejünket.”