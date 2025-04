„A balliberális nyilvánosság, amely mára teljesen a Tisza párt rajongótáborává alakult át, már egy napja kínlódik, hogy fogást találjon Orbán Viktor Hont Andrásnál adott interjúján. Volt olyan tiszás elemző, Ruff Bálint, aki fél órán át gyalázta Orbán Viktort és Hont Andrást, annyira kétségbeesett volt az interjú láttán.

Magyar Péter szintén nehezen viseli, hogy Orbán Viktor éppen annak a Hont Andrásnak adott interjút, aki korábban őt is meghívta a műsorába. Azonban a »Ne félj!« szlogent harsogó ellenzéki messiás betegségre hivatkozva lemondta a részvételt, és azóta sem jelentkezett, hogy meggyógyult volna. Magyarul: megfutamodott, félve a kellemetlen kérdésektől. Kétségbeesésében most blöffként bedobta, hogy vitázna Orbán Viktorral, de amíg még Hont Andráshoz sem mer bemenni, ez a felvetés komolytalan.

Mindez azt jelzi, hogy az interjú valóban betalált. Orbán Viktor olyan emberekhez is eljutott e beszélgetés révén, akiket eddig kevésbé tudott megszólítani. Éppen ez az, ami aggasztja a tiszások táborát; ők ezt nem akarják.

Hasonló taktikát követett Donald Trump is a kampánya során. Ő sem a fősodratú sajtónak adott elsősorban interjúkat, hanem kisebb Youtube- és Podcast-csatornák vendége volt. Ezeken a felületeken keresztül sok olyan embert is elért, akiket a hagyományos médiában kevésbé. Vélhetően a jövőben Orbán Viktor is ebbe az irányba mozdul majd, ami sokszinűsíti a stílusát.”

Nyitókép: Hont András Facebook-oldala