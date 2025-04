„Nyilván az is vitára érdemes, miért ment el Orbán az ÖT-be, miért oda, és miért most, jók voltak-e a kérdések, milyen volt Hont András. De engem most az érdekel jobban, milyen volt Orbán. Megtudtam új információkat, és igazolva láttam régi sejtéseket is. Ezért minden kérdőjel ellenére sem bántam meg, hogy megnéztem. Orbán természetesen azért ment, hogy az egyre hatástalanabb Kossuth rádióhoz, MTV-hez képest kicsit más közönséghez is eljusson.

Olyanhoz, amelyet ő részben kormánykritikusnak vagy semlegesnek feltételez. Ezért érdekes, mit akart valójában tudatni velük.1. Arra a kérdésre, meddig tervezi pályafutását, sokat sejtetően közli: »a legjobb korban vagyok«. (Ő talán igen. De mi... mi nem érezzük, hogy a legjobb korban élünk. Hála többek között neki.) Ez a válasz azt üzeni, a feszültségek közepette sem hajlik most a régi, Bod Péter Ákos-féle forgatókönyvre, mármint arra, hogy ha túl nagy ellenszenvet érez, előretol egy másik miniszterelnök-jelöltet. Persze ettől még elvileg rászánhatja magát. De kit?

Lázár hamar önállósodna. Rogán, Szíjjártó közutálatnak örvend. Nagy Márton kókler. Talán Gulyás vagy Varga? Akik mögött persze továbbra is ő kormányozna.2. Egységet akar sugallni, hogy érzékeltesse: Magyar Péter példáját mások nem követik. Náluk ”a belharc ki van zárva„-hazudja, Matolcsy története, a Rogán-Lázár-Pintér közti villongások után.

Elhangzik a legsúlyosabb fenyegetés – vagy intelem: ne alapozzatok Magyar Péterre, képes vagyok még meglepetésekre. A kérdésre, hogy a Tisza indulhat-e a választáson, nem azt mondja: persze, miért ne? Hanem körülményesen, de meglebegteti a jogi eltiltás lehetőségét. Először leszögezi, hogy a Tisza »nem magyar, hanem brüsszeli párt. A baloldali oligarchák és a brüsszeli gazdák akaratát hajtja végre«”.

