Kollár a nemzeti, Magyar Péter a női szavazók többsége felé zárta el a Tisza útját, alig néhány hét alatt két nagy hiba

Nagyon kínos helyzet állt volna elő ezen a női konferencián, ha a feleségét lehallgató, zsaroló, korábbi jól fizető pozícióit neki köszönhetően megszerző Magyar Péter adta volna elő, hogy családapaként hogyan támogatta a feleségét.

A helyzet komikumát, tarthatatlanságát érezhette meg Jakupcsek Gabriella is, aki inkább visszamondta a közös szereplést Magyar Péterrel.

Magyar, hogy ne kerüljön még kínosabb helyzetbe és így végül az összes többi vendég is elhatárolódjon tőle, inkább maga is lemondta a részvételt a konferencián. Pedig Magyar részvétele vélhetően azt a célt szolgálta volna, hogy népszerűsége a női szavazók körében is emelkedjen.

Magyar Péter a nőkkel szembeni elfogadhatatlan viselkedése egyébként érzékelhetően beárnyékolja a Tisza Párt támogatottságát. Ez egy másik hatalmas baki a párt részéről, ugyanis jelenleg az rajzolódik ki, hogy a balliberális pártnak úgy kell végigcsinálnia a 2026-os választási kampányt, hogy a nőket aligha tudja majd megszólítani. A pártvezető korábban ezt azzal magyarázta, hogy „a nyugdíjasok között sok a nő”.