Elvtársak! Éljen Máju… VárosuNK! – A szocialista párt átalakul, de nem vész el!

A Momentum levelében még arra is kitértek, hogy „a kilépési okok mögött nem egy megváltozott gondolkodás vagy személyes okok állnak. A jövőben – ahogy eddig is – ha bármilyen téma kapcsán szükségünk van a városvezetés támogatására, továbbra is együtt dolgozunk Győzővel a szombathelyiekért”. Emellett a megalakuló egyesület is közleményt adott ki, mely alább olvasható.

Szombathely város vezetői az Éljen Szombathely! Egyesületben folytatják munkájukat. Szombathely város alulírott vezetői egységes döntést hoztunk arról, hogy a mai nappal valamennyien kilépünk eddigi pártjainkból, és közéleti tevékenységünket a jövőben az Éljen Szombathely! Egyesület keretein belül folytatjuk. Városvezetésünk továbbra is elkötelezett Szombathely folyamatos fejlesztése és a városlakók szolgálata, érdekeik képviselete mellett, döntéseinket a jövőben is ezen alapelvek mentén fogjuk meghozni.”

– az Éljen Szombathely Egyesület közleménye

A közlemény aláírói nem mellesleg Nemény András polgármester (MSZP), Horváth Attila alpolgármester (DK), Horváth Soma alpolgármester (MSZP), László Győző alpolgármester (Momentum) és Bokányi Adrienn tanácsnok (MSZP). Mindez már csak azért is izgalmas, mert egyre szaporodnak a volt az MSZP-ből és a DK-ból megmaradt, időközben pedig átalakult egyesületek és politikai szerveződések, melyek Éljen előtaggal igyekeznek megvetni a lábukat egy-egy városban.

A 2019-ben alakult Éljen Szekszárd Egyesület a volt MSZP-s politikussal, Rácz Zoltánnal erősít, Nagykanizsán pedig az Éljen VárosuNk Egyesület került be 2024-ben a hírekbe, mikor a polgármester szavai szerint „Mintha a Keresztapa Don Corleonéjának és a Tanú Bástya elvtársának szavai visszhangoztak volna a hétfői soros közgyűlésen, amikor dr. Fodor Csaba, az Éljen VárosuNK! Egyesület! (ÉVE) frakcióvezetője megpróbálta megmagyarázni, miért is hagyja cserben a 27 kistérségi települést tömörítő társulást Nagykanizsa baloldala, miután az nem teljesítette az ÉVE-frakció egy agresszív „kérését”, mondjuk ki: zsarolását.”

Hogy a volt baloldali tömörülésből kiszakadt utódok közül az Éljen Szombathely Egyesület mennyire kíván majd más politikát folytatni, azt az idő dönti el, de a kapcsolódásokat látva annyi biztos, hogy érdemes odafigyelni Szombathely politikai döntéseire és történéseire is.

