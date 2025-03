„Fegyverbe! (De nagyon nem úgy…) Én békében születtem. Anyám még mesélt az óvóhelyek rettenetéről.

Sokakkal együtt én is hittem, hogy a szovjet birodalom bukása után eljött az örök normalitás. Megbeszéljük a dolgainkat, elfogadjuk egymást, eldöcögünk erre vagy arra – de nagy baj nem lehet. Nos, mára kiderült, hogy mégis nagy baj van.

Az okokat majd egyszer megbeszéljük, de az eredmény világos: jöttek gazemberek – akiknek egyébként többnyire rendes, de nagyon csalódott emberek nyitottak utat, és nyitnak ma is –, és a maradék életünket is tönkreteszik. Kevesek uralma, a többség szegénysége jön. Trump, Musk, Putyin rettenetes világot hoz. A mi szerencsétlen Orbánunk dörgölődzik ehhez a gonosz világhoz, mi több, maga is építi.

Kína okosan figyel, kivár. Aztán majd arat. Ezt akarják? Én megküzdenék ezekkel. Ha jönnek, talán győzünk.”