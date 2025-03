„HA MÁR KAMPÁNYDAL

Nekem ez az. Hogy mi es miért történt az MSZP-vel, nem e bejegyzés témája. Mint ahogy az sem, hova tűnt néhány szereplő. Meg az SZDSZ.

A dal lendülete, szövege vitte magával a tömeget, és a végén a 2006-os kampány hőse, Gyurcsány Ferenc legyőzte Orbán Viktort. Magyarország kapott még négy év demokráciát, Európát, sajtószabadságot, köztársaságot, baloldalt és liberalizmust.

Hogy tökéletes volt-e. Nyilván nem. Az csak a Fidesz és a Tisza. Aki mást mond, nem is magyar.

De az alábbi klip megmutatja azt a pillanatot, amikor a baloldal tömeget vitt az utcára, többet is, mint azóta bárki, aki változást ígér.

A Fideszen kívüli világ himnusza lett ez a dal, sokan telefonos csengőhangnak választották.

Hogy visszatérhet-e bármi ugyanúgy, ahogy akkor megtörtént? Persze, hogy nem.

De ebben a dalban ma is ott az erő, az elszántság, hogy Orbán legyőzhető. Semmi édes-bús gagyi. És ha meghallasz egy slágert egy boldogabbnak tűnő időből, az jót tesz a léleknek, és utat is mutathat, hogy merre van az előre. Gyere bátran, Magyarország!”