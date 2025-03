Dobrev Klára: Az Orbánhoz hasonló kalandorok megfékezéséhez hozzá kell nyúlni „ezekhez a rendszerekhez” (VIDEÓ)

A politikus szerint az a szövetség, ami most van kialakulóban Franciaország, Nagy-Britannia, Európa és most már egyre inkább Kanada között is, „az egy rendkívül fontos szövetség”.

Úgy hívják magukat, hogy a tettrekészek szövetsége, ez egy uniónál is valamivel erősebb szövetséget jelent. Nekünk magyaroknak az a nagy drámánk, hogy mi ebből kimaradunk”

– hangsúlyozta Dobrev.