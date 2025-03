Brutális szag terjedt a Pólus Centerben, többen rosszul lettek

Több eladónál és vásárlónál is erős felsőlégúti irritációt okozott a folyosókon terjedő maró szag a Pólus Centerben hétfő délelőtt. Olvasónk is jelezte az esetet, kérdésünkre pedig a bevásárlóközpont üzemeltetése is megerősítette, hogy a tűzoltóságot és a rendőrséget is kihívták az esethez – adta hírül a Telex.

Az Országos Mentőszolgálat arról adott tájékoztatást, hogy köhögés, torokkaparás miatt összesen 15 embert, köztük egy gyermeket szállítottak vizsgálat céljából toxikológiai osztályra.

A tűzoltóság vegyvédelmi kollégái mintát vettek a levegőből, de nem mértek ki belőle életre veszélyes anyagot és biztonságosnak nyilvánították a területet. A Pólus Center válasza szerint a tapasztalt tünetek alapján mind a tűzoltók, mind a rendőrök azt feltételezik, hogy valamilyen könnygázszerű anyag kerülhetett a levegőbe az adott folyosószakaszokon.

A bevásárlóközpontot átszellőztették, és a Pólus üzemeltetése szerint két óra múlva már egyáltalán nem volt érezhető a hatás. Kiderült az is, hogy nem az éppen folyamatban lévő műszaki javítási-, vagy karbantartási munkálatok okozták a problémát.

Nyitókép: Facbook képernyőfelvétel