„Tegnap még szurkoltam önnek, tisztelt miniszter úr, hogy sikerüljön eltalálnia egy számot az előrejelzéseiben, ma viszont, mint egyszerű magyar állampolgárt is komolyan megrémít: az adózás alapvető szabályaival kapcsolatban is téved, a fogalmak használata sem stimmel. Van baj, miniszter, van baj…

Az a helyzet ugyanis, hogy az iparűzési adót a hatályos szabályok szerint a vállalkozások nem az ön által hivatkozott székhely után fizetik, hanem a telephely után. Nem ugyanaz. Vagyis ott fizet a vállalkozás, ahol a pénzt megtermeli. Ha netán tud olyan cégről, amely nem így jár el, akkor bizony feljelentést kellene tennie.

Tegnap még ön akart költségvetési szakembert küldeni a fővároshoz, de ennek alapján az a szomorú helyzet, hogy ilyenre önnek lenne nagy szüksége, és ez, teszem hozzá, az országnak is javára válna.

Fura módja ez az üzengetés a Budapest pénzügyi helyzetéről szóló indokolt vitának, bár nem haszontalan. Mert legalább azt a hamis érvelést már elengedte, hogy a várostól elkobzott pénz a kisebb településeket szolgálja, helyes, ha ezzel már nem érvel, hisz ez nem igaz. Ma, a hibás fogalomhasználat és/vagy a hatályos szabályok ismeretének hiányában kifejtett logikája kapcsán hadd ajánljak egy másikat: mivel Budapest fejlettsége valóban érdemben meghaladja más régiók fejlettségét, mi lenne ha nem Budapestet rombolnák le, hanem a többit fejlesztenék fel?

De amúgy teljesen abszurd, hogy a gazdasági csúcsminisztert a főpolgármesternek Facebook-posztokban kell tájékoztatnia, javaslom, személyesen vitassuk meg, hogyan tudja Budapest még jobban szolgálni az egész ország fejlődését. Kollégáim keresni fogják a titkárságát a személyes eszmecsere megszervezése érdekében."