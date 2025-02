Vagy várjunk! CSAK NEVETNI KELL RAJTA? Egy frászt! Volt már ugyanis néhány ilyen nevetgélése az ellenzéknek:

- Sokan először csak mosolyogtak a »Magyarországra jössz, nem veheted el a munkánkat« kampányon, Pedig működött.

- Sokan először csak mosolyogtak az »Állítsuk meg Brüsszelt!« kampányon. Pedig működött.

- Sokan először csak mosolyogtak »Rezsiszilárdon«. Pedig működött.

- Sokan először csak mosolyogtak az »Stop Soros!« abszurd kampányon. Pedig működött.

- Sokan először csak mosolyogtak a »migránspárti ellenzék« kampányon. Pedig működött.

- Sokan először csak mosolyogtak a »mentsük meg a gyereinket a pedofil/meleg ellenzéktől« kampányon. Pedig ez is működött, igaz, csak Novák Katalin botlásáig” (ő pont azért bukott meg a sok fideszes svindler között, mert előtte a propaganda éveken át a pedofiliára fókuszált).

- Sokan először csak mosolyogtak az »előre megy nem hátra« idiótaságon. Pedig működött.

- Sokan még a »háborúpárti ellenzék« mocskos hazugságán is csak mosolyogtak, mert nem hitték, hogy magyarok tömegei elhisznek ekkora baromságot.

Pedig ez is működött, sőt, ez működött csak igazán!

Sokan még most is csak mosolyognak az »Ukránok által pénzelt sajtó« képtelenül ostoba és gonosz »szuverenitásvédő« kampányán. Pedig higgyék el, ez is működni fog, ha csak szótlanul nézzük ezt is. Ki van ez találva, az oroszoknál, szerbeknél, fehéroroszoknál és grúzoknál többszörösen ki is próbálva.

Persze ahogy nő az elégedetlenség egy országban, előfordulhat, hogy a PROPAGANDA, MINT NYÍLT VÁLASZTÁSI CSALÁS már nem annyira, hogy a kormánypártra elegen szavazzanak. Akkor jönnek majd az eddigieknél is nyíltabb és nagyobb volumenű csalások, ahogyan jöttek az oroszoknál, szerbeknél, fehéroroszoknál és grúzoknál.

Talán akkor már nem sokan mosolyognak majd a »nem mi csaltunk, hanem az ellenzék« kampányon. Ami szintén biztosan működni fog. Amíg hagyjuk.