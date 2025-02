A mai rohanó világban sokan már arra sem emlékeznek, hogy pár héttel ezelőtt mit nyilatkoztak az egyes politikusok, éppen ezért érdemes feleleveníteni, hogy Orbán Viktor miket mondott a háborúval kapcsolatosan, ugyanis a jelek szerint szóról szóra bejött az, amit a magyar kormányfő előre jelzett. 2022. október 11-én például Orbán Viktor a Cicero nevű havilap berlini rendezvényén szó szerint ezt mondta: »A tűzszünetnek nem Ukrajna és Oroszország között kell létrejönnie, hanem Amerika és Oroszország között. Tehát a tűzszünet meg a tárgyalások nem egy ukrán–orosz tárgyalás függvénye. Aki azt gondolja, hogy ezt a háborút orosz–ukrán tárgyalás zárja le, az nem ezen a világon él. A hatalmi realitások mások. Az amerikaiakkal kell tárgyalni. Tehát nekünk orosz–amerikai tárgyalás kell. És ha van orosz–amerikai tárgyalás, akkor majd lesz tűzszünet.«

A 2024-es tusnádfürdői beszédében, jú­lius 27-én pedig elmondta: »Az unió a most folyó háborút elvesztette. Az USA magára fogja hagyni, Európa nem tudja finanszírozni a háborút, nem tudja finanszírozni Ukrajna újjáépítését, sőt nem tudja finanszírozni Ukrajna működtetését sem.« 2024. október 31-én – tehát öt nappal az amerikai elnökválasztás előtt – még ennél is erősebben fogalmazott Bécsben Gerhard Schröderrel való beszélgetése során: »Mondtam a német kancellárnak, hogy kellő tisztelettel, de siessen, és kezdjen tárgyalásokat, lépjen kapcsolatba az oroszokkal. Ezt elmondtam Párizsban is. Siessen, lépjen kapcsolatba az oroszokkal. És ne titokban, hanem nyilvánosan kezdjünk tárgyalni az oroszokkal, mert egyébként jön egy Donald Trump nevű ember, megnyeri a választást, ő azonnal tárgyalni fog az oroszokkal, és mi, európaiak ott fogunk ülni majd a hokedlin, a stokin, ott, valahol a sarokban, a nagyfiúk meg az asztalnál. Miért jó ez?«

Mi történt? Pontosan az, amit Orbán Viktor előre elmondott a beszédeiben. Mára teljesen egyértelmű, hogy itt nem orosz–ukrán háborúról, hanem orosz–amerikai proxyháborúról beszélhetünk. Az uniós vezetők ugyanakkor még most is arról beszélnek, hogy tovább kell növelni Ukrajna támogatását, nem pedig arról, hogy milyen békét szeretnének. Látványos volt a hétfői párizsi csúcson Giorgia Meloni tekintete, aki elmondta, hogy nem értett egyet az ott elhangzottakkal, emellett azt sem támogatja, hogy az uniós vezetők ilyen élesen rohanjanak ki Donald Trump ellen, ugyanis az amerikai elnök a békéért dolgozik.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala