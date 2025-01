Korán örültek a hazai ellenzéki lapok, Trump mégis befagyasztotta a külföldi támogatásokat

Az ellenzéki sajtó örömmel számolt be az eredeti hírről, a hvg például azt írta, a magyarországi a Szabad Média Pályázat nyertesei is fellélegezhetnek. Ám a Fehér Ház közlése nyomán a hazai balliberális lapok mégsem nyugodhatnak meg.

A zavaros ügy előzménye, hogy

kedden délután egy szövetségi bíró ideiglenesen blokkolta a Trump-kormányzat segélyek befagyasztásáról szóló rendelkezésének néhány pontját.

Az elnök lépésével szemben egyébként széles körű demokrata ellenállás és hatalmas zűrzavar alakult ki.

A CNBC is foglalkozik a témával. Megerősíti, hogy a Fehér Ház hivatalosan is visszavonta azt a vitatott rendeletet, amely a szövetségi támogatások és kölcsönök befagyasztását rendelte el. Ugyanakkor hozzáteszi: a Fehér Ház azonban azt is közölte, a „szövetségi finanszírozás befagyasztása” továbbra is „teljes mértékben hatályban marad”, hogy az ügynökségeknek legyen idejük felülvizsgálni a projekteket, hogy megfelelnek-e Donald Trump elnök programjának.

