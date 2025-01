„Jó fej ez a Cukkerberg. Korábban Trump fejét rugdosta, de most, hogy az lett a góré, hirtelen megvilágosodott és rájött, hogy sose volt woke. Na ennyit a nagy libsi cégek háttérhatalmáról. Ugyanolyan kamunak bizonyult, mint a woke diktatúra. Vizipisztollyal való fenyegetőzés volt kretén egyetemisták és mindenféle lelkibetegek részéről, illetve piacteremtő cégek meg fantáziátlan demokraták által erőltetett divat, amit az illiberalizmusnak nevezett posztneofasizmus felkapott, és én is bedőltem neki. A wokegenderpc mozgalom igazi területén, a kultúrában aránylag kevés kárt tett, részben mert nem volt rá ideje, részben, mert az értelmiség is ellenállt. (A »piac« nála nagyobb pusztítást végzett.) A politikában a jobboldalnak tett hatalmas szívességet és az oroszoknak (bár nem tudom, e kettőt el lehet-e különíteni). A legnagyobb kárt a tényleges baloldalnak okozta, gyakorlatilag kinyírta. Azt hiszem, eleve ennek is készült: a lényegről, azaz a gazdagság-szegénység, tőke-munka ellentétről elterelni a figyelmet. Azért jó, hogy beszart és vége van. Ennyi pozitívuma azért lett az általános fasizálódási és hidegháborús folyamatnak. Lehet a lényegről beszélni a kitalált nemi identitások meg hasonló bullshitek helyett. Az illiberálisok is szegényebbek lesznek egy témával.”

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP