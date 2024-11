Magyarország globális szereplőként fogadta a szövetségeseket

Nyitókép: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala

Az Európa jövőjét több szempontból is vizsgáló kétnapos egyeztetéssorozaton a nyugati államok félszáz vezetője vett részt, továbbá Mark Rutte NATO-főtitkár, Christine Lagarde, az Európai Központi Bank jelenlegi és Mario Draghi, a korábbi elnöke is megjelent. A találkozó első napján a francia államfő, Emmanuel Macron javaslatára életre hívott Európai Politikai Közösség (EPK) vitatta meg a migrációval és a gazdasági konnektivitással kapcsolatos kérdéseket. Az EPK az Európai Unió tagállamai mellett közel húsz más országot is magában foglal. Orbán Viktor miniszter­elnök a csúcstalálkozót Magyarország legnagyobb diplomáciai eseményének nevezte.