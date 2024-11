Nyitókép forrása: Youtube/képernyőfotó

„Havas Henrik és Friderikusz Sándor. Két meghatározó baloldali megmondóember. egyiküknek sem kell a szomszédba menni egy kis önteltségért, kivagyiságért, nagyképűségért. Egy dologban biztos, hogy egyetértenek, mind a ketten szívből gyűlölik a regnáló kormányt és Orbán Viktort. Ezen véleményüknek hangot is adnak, amikor csak tehetik.

A tanár úrtól már nagyon sok mindent láttunk, hallottunk, olvastunk. Fölényeskedő, nagyképű, pontatlanságoktól hemzsegő, félinformációkat tényként kinyilatkoztató szövegeivel már tele a padlás. Havas azt gondolja, hogy már csak úgy tud a média vérkeringésében maradni, ha minden egyes posztjában a kormányt vagy valamilyen kormányközeli közéleti személyiséget alpári módon gyaláz, belerúg ismert magyar sportolókba, vagy éppen a népszerűség érdekében szebbnek mondja magát még Alain Delonnál is.

Friderikusz pedig podcastjében igyekszik a beszélgetéseket úgy terelni, hogy bele tudjon csempészni egy jó kis orbánozást és kormánykritikát.

Pár nappal ezelőtt Havas a Facebook-oldalán egy régi esetet felidézve kőkeményen beleállt Friderikusz Sándorba.

«(…) Aztán amikor megjelent az első magyar Who is Who, a fedőlapon Gorbacsov meg Reagan között Sanyika volt ott. Nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek. Azt azért máig sajnálom, hogy nem pofoztam meg Sanyikát, amikor ellopta a Szorító című műsort, amit én találtam ki, és Tarnói Gabival csináltuk. Állítom, ha időben kapott volna egy nagy pofont, sokra vihette volna a szakmában. (…)«

Az, hogy kinek volt igaza, tulajdonképpen teljesen mindegy, egyikük sem különb a másiknál.”

***