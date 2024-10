Nyitókép: Mátrai Dávid / Mandiner

„A Blikk a következőket írja most, szerző nélküli cikkében! Tehát: most! Én Osváthot súlyos dolgokkal meggyanúsítottam, de bizonyítékot nem tártam elő.

Mi??????? 1 hónapja elérhető egy egy órás anyag, minden bizonyítékkal, de még az 5 nappal ezelőtti anyagban is több súlyos bizonyíték előkerült.

Azt is írja a Blikk most, hogy én a tüntetés után, 7 órákkor fogom bemutatni a lakatos ügy bizonyítékait.

Mi???????? Az 5 napja volt! El is menekült (állítja Ábrahám Róbert – a szerk.) azóta Lakatos az országból és épp most buknak bele a többiek.

Kedves Blikk! Pontosabban, aki ezt az agymenést írta. Én eddig elfogadtam tőletek hideget-meleget, mert hol pozitívan, hol negatívan, de az összmérleget tekintve kiegyensúlyozottan írtatok velem kapcsolatban. Ez azonban most nem az az ügy, ahol belefér ez a moslék, amit valaki név nélkül itt összehordott. Akkora botrány indult el, és olyan fájdalmas és mély gyökerei vannak, hogy az áldozatokra tekintettel, akárki is írta, emberelje meg magát, és tájékoztasson korrekten, mert ez most nem a szokásos himi-humi történet. Holnap pedig göngyölítjük tovább a szálakat.”