Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

„Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ma – idén már a második alkalommal – Minszkbe látogat, hogy az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta az országba érkező első uniós külügyminiszterként felszólaljon a keleti országok eurázsiai biztonságról szóló konferenciáján. A többnapos minszki találkozón a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (CSTO) és a Független Államok Közössége (CIS) főtitkárai is jelen lesznek. A konferenciára 45 ország képviselőit várják, orosz részről Szergej Lavrov külügyminiszter részvételére számítanak, s a vendégek listáján szerepel Bassam al-Sabbagh szíriai külügyi tárcavezető is. A »keleti-NATO«-ként is emlegetett CSTO azt közölte, hogy ez az esemény a világ egyik legrangosabb nemzetközi biztonságpolitikai fórumának, a legtöbb EU- és NATO-tagállam képviselőjét felvonultató müncheni biztonságpolitikai konferenciának az »alternatívájaként« tekintendő.

Na most, ha valaki véletlenül azt gondolná, hogy Magyarország a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének tagja volna – amely a volt szovjet tagállamok részvételével alakult nemzetközi katonai szövetség, s az aláírói vállalták egyúttal azt is, hogy nem lesznek tagjai más katonai szövetségnek vagy más nemzetközi integrációs államcsoportosulásnak –, az tévedne, hiszen Magyarország népszavazással erősítette meg NATO-tagságát, jelenleg is a NATO tagja, imígyen a NATO védelme alatt áll. Egyebekben tagja az Európai Uniónak is. Ehhez képest érzi úgy Magyarország külügyminisztere, hogy neki föl kell szólalnia annak a katonai szövetségnek a konferenciáján, ahol teljes jogú és alapító tagként ül ott az Ukrajnát lerohanó és ott népirtást elkövető Oroszország képviselője, amellyel szemben nemcsak a NATO, hanem az Európai Unió is föllép.”