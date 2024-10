Előbújtak a gyűlölködő balliberálisok – gyomorforgató stílusban reagáltak a fideszes politikus halálhírére (Fotók)

Nyitókép: Potápi Árpád János Facebook-oldala

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla: 57 éves korában elhunyt Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A hírt számos balliberális lap is megosztotta, többek között a Telex, a 24.hu és 444.hu is. A Facebook olvasók azonban megdöbbenve tapasztalhatták, hogy a kormányellenes portálok közösségi oldalain kegyeletsértő gyűlölködés vette kezdetét.