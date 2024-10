Bayer Zsolt: Magyar Péter nem sajátíthatja ki az ’56-os lyukas zászlót

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton

Mint a Mandiner is megírta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a közelmúltban bejelentette be, hogy ezentúl az 1956-os lyukas zászló lesz a jelképük. A reakció sem váratott sokáig magára, az 1945 utáni politikai elítélteket, üldözötteket és leszármazottaikat tömörítő szervezetek közül több is kijelentette, „a leghatározottabban tiltakoznak” Magyar Péter bejelentése ellen.

A Magyar Politikai Foglyok Szövetségének (POFOSZ) elnöke, Ámon Antal külön közleményt is eljuttatott az MTI-hez, melyben úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter október elsején tett kijelentése

minden hazafiasságtól, történelmi ismerettől és jóízléstől elrugaszkodott ötlet.

A POFOSZ mindezen előzmények után aláírásgyűjtésbe kezdett, amelyet Bayer Zsolt is aláírt és a Magyar Nemzet online oldalán közzé is tett.

„Az 1956-os lyukas zászló a magyar történelmi zászlók sorába tartozik, és így az egész nemzet önazonosságának és egyediségének szimbóluma. Az 1956-os forradalom és szabadságharc első napján keletkezett szimbólum pontosan a nemzeti szimbólumok szektás, ideológiai kisajátítása elleni tiltakozás okán jött létre. A magyar nemzeti színeket kommunista jelképpel beszennyező Rákosi-címert a magyar társadalom akkor azonnal, teljes egyhangúsággal és összefogással vágta ki mint a nemzet önérzete elleni gyalázatot. A világon a mai napig egyedülálló tiltakozási forma a lyukas zászló, egy különleges nemzeti kincs és egyértelmű azonossági jel.” – írja Ámon Antal, a szervezet elnöke.

Éppen ezért

a legerélyesebben tiltakozunk különleges nemzeti jelképünk pártpolitikai célokra való felhasználása ellen.

„E szégyenteljes ötletet magyar ember sehol a világon nem felejtheti el mint olyan eszmei megerőszakolási kísérletet, amit pont a kivágott kommunista jelkép képviselt. Nem kérünk a legújabb nemzetellenes erőszakból! Akár Magyar Péter, akár más vetemedik rá.”

A POFOSZ mindezek miatt aláírásgyűjtésbe kezdett, amihez Bayer Zsolt is csatlakozott.

„Most pedig kérésem lenne önhöz. Aláírást gyűjtünk, hogy az Országgyűlés törvényi védelem alá helyezze az 1956-os lyukas zászlót. Ha még nem tette, támogassa petíciónkat! Együtt biztosíthatjuk, hogy ez a szent nemzeti jelkép méltó védelemben részesüljön, és ne válhasson politikai játszmák eszközévé.”