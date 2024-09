Nyitókép: Batka Zoltán Facebook-oldala

„Csak biztatni tudom az utóbbi napokban lelkes gátépítővé lett politikusainkat, hogy az ár levonultával se tegyék le a lapátot. A vész ugyanis nem múlt el, sőt, nagyon is itt van: az Alföld óriási területei száradnak ki, válnak félsivataggá. Ami persze nem olyan látványosan, drámai gyorsasággal történik mint egy árhullám megérkezése, ám a hatása jóval pusztítóbb. Nem túlzás: az elkövetkező évtizedek legfontosabb nemzetbiztonsági kihívása lesz a szárazság leküzdése, árvíztározókkal, egykori holtágak újranyitásával, lefolyástalan területek újramocsarasításával. Szóval, ha már így belejöttek nagyjaink a kétkezi honmentésbe, munkára fel! Annál is inkább, mert ami az árvizet illeti, annak elég hamar vége lesz, várhatóan különösebb dráma nélkül.

Egyfelől van az a dolog, hogy gravitáció. A víz ahogy jön, távozni is fog, pláne, hogy a vártnál úgy fél méterrel alacsonyabb lett az áradás, így talán nagy pusztítást sem tud csinálni. Másfelől – ez a fontosabb – a magyar mondhatni a génjeiben hordozza az árvízi védekezés tudományát, lehet bármilyen impotens is a mindenkori állam, a civilek garantáltan el fogják végezni helyette a védekezés nagy részét. A vízzel évszázadokon át szeretlek-gyűlöllek viszonyban élő magyar nép most is tette a dolgát, a mostani áradás közeledtével a meló 99 százalékát letudták a folyó mentén élők, civilek, kisközösségek, akinek cseppet sem jelent újdonságot, hogy a folyó évente produkál egy-két kisebb és nagyjából tízévente egy-egy nagyobb áradást, továbbá azt is pontosan tudják, hogy ha az államtól várják a megoldást, akkor garantáltan elönti őket a víz.

Jelesül az állam még bőven csipkerózsika álmát aludta, amikor a római-parti, budakalászi, Duna-kanyar partmenti ingatlantulajdonosai – akik ugyanúgy nézik a vízügy előrejelzéseit mint mondjuk egy hajóskapitány - már régen, az árhullám érkezése előtt úgy egy héttel megrendelték a homokot, a zsákokat. Nem kétségbeesetten, inkább amolyan egykedvű, évtizedes rutinnal. Megvédték a házaikat, majd ugyanilyen egykedvűen nézték, amikor nagyjából kedd magasságában utolsó utáni percben a döntéshozók végre kivezényelték a katonákat, rendőröket. Akik javarészt a Duna-mentén fővárosba vezető utak védelmét látták el a rögtönzött homokzsákos gátakkal, ami persze szintén fontos, de ha csak az államon múlott volna, úgy a Duna-parti területek házait – több tízezer ingatlant – garantáltan ellepi, netán elmossa a víz. Bár megjegyzendő, hogy az ottani háztulajdonosok attól sem feltétlenül kapnak szívrohamot, ha a ház pár napig derékig vízben áll.