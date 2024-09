Tölgyessy Péter szerint Magyar Péter vonzza a bajt

Tölgyessy Péter markánsan fogalmazott Magyar Péterrel kapcsolatban. Fotó: Youtube/képernyőfotó

Az önkormányzati és európai parlamenti választásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott,

nehéz volna azt mondani, hogy a Fidesz nem győztes.

Ugyanakkor úgy látja, 14 év után a Fidesz most először került olyan helyzetbe, hogy a következő választáson akár veszíthet is. Az elemző szerint ennek alapvetően gazdasági okai vannak, nem pedig politikai. Tölgyessy Orbán Viktor békemisszióját is górcső alá vette.

Értelmezése szerint ennek az akciónak az alapja, fő üzenete az, hogy Ukrajna belátható időn belül veszíteni fog a háborúban, ezért nem éri meg támogatni őket. Az elemző meglátása szerint valóban nem áll jó Ukrajna, és nem tartja elképzelhetetlennek, hogy a népharag idővel elsöpri Zelenszkij rendszerét.

A teljes beszélgetés itt nézhető meg: