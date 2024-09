Nem a baloldalról, de úgy tűnik, álnéven írt könyvet Gyurcsány Ferenc

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Úgy tűnik, nem tévedtek azok, akik Gyurcsány Ferenc írói képességeit méltatták a DK elnökének elmúlt két év lírai hangvételű Facebook-posztjai után.

Most ugyanis kiderült: azok részletek voltak az exkormányfő készülő könyvéből, amelyet Gyurcsány a Kate Vargha néven jelentethet meg, értesült a Nap Híre. Az írói álnév utalás lehet Gyurcsány édesanyjának a nevére.

A mű címe is beszédes: A kereszt halála. A regény ajánlása egyébként így fejeződik be: „Ha eddig azt hitték, hogy ismerik a szerzőt, akkor most ki fog derülni, hogy mégsem.”

Gyurcsány Ferenc környezetéből egyelőre nem válaszoltak azokra a kérdésekre, amelyek arra vonatkoztak, hogy vajon politikához kapcsolódó regényről lesz szó, vagy egy személyesebb történetet mesél-e el a volt miniszterelnök, aki anno hírhedt őszödi beszédében megígérte: visszavonulása után ír majd „kibaszott jó könyveket a baloldalról”.