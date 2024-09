Nyitókép: Képernyőfotó

„Magyar Péternek kemény 24 órája volt. A volt barátnője interjúja és a közmédia váratlan meghívása egyszerre gondoskodott arról, hogy ne tudjon a saját napirendjénél maradni. Ráadásul mindkét történés sorozatos politikai döntések elé állította. Elemzői szempontból egyelőre sok a kérdés, és nem is lehet állítani, hogy a két történés bármennyire összefügg – az időbeli egybeesés miatt azonban nem lehet teljesen külön kezelni. Öt észrevétel:

1. Két váratlan esemény: Magyar Péter szerda reggel beharangozta, hogy tüntetést hirdet a közmédia épülete elé, ahová nem hívták meg. Ezután jelent meg a Vogel Evelin-interjú, amelyet nyilván napokkal korábban rögzített az Index. Magyar összekötötte a két dolgot, és szerinte a közmédiás tüntetésre adott fideszes reakció volt a volt barátnője kitálalása. Ez a megfejtés azért sántít, mert az interjú előkészítése és elkészítése biztosan korábban történt. A tüntetésre adott politikai válasz pedig a közmédia hirtelen jött meghívása volt ma reggelre. A két esemény mindenképp felborította Magyar Péter tervezett napirendjét: hogy a közmédia elleni tiltakozásról fog beszélni.

2. Időzítés: Miért szerda reggel ment ki a Vogel Evelin-interjú? Miért azon a napon, amikor Orbán Viktor bejelentette a gazdasági nagy tervét? A Vogel-interjú elvonta a figyelmet minden mástól a nyilvánosságban, de egy olyan általánosabb kép is kirajzolódhatott a választóban, hogy míg Orbán Viktor a gazdasági jövő súlyos kérdésével foglalkozik, addig Magyar Péter körül éppen áll a bál a volt barátnője miatt.

3. Vogel Evelin célja: Aki reggel megnézte a Vogel-beszélgetést, nem igazán érthette, miért most jön elő ezzel Vogel, és mi ezzel a célja. Mit akar elérni? És miért azon az Indexen teszi, amely pár hónappal korábban nem győzött részt venni az édesanyja lejáratásában? Ha politikai elemzőként nézem, és nem a bulvár vonatkozását, tartalmilag az volt az interjú legfőbb újdonsága, hogy Vogel nem egyszerűen barátnő volt, hanem politikai szereplőként is részt vett a Tisza építésében: egy vállalkozót hozott be a pártba (kicsodát?), politikai tárgyalásokra járt Magyarral, laptopot és pendrive-ot rejtett el (azokon mi volt?). Ehhez képest súlyos politikai állítás nem hangzott el a Tisza születéséről, például arról, hogy honnan volt pénz a nagy tüntetésekre és az országjárásra.

Vajon tud még ártani Vogel Magyar Péternek?

4. Magyar Péter első döntése: Magyarnak gyorsan kellett délelőtt döntenie, hogyan reagál Vogelre, és a teljes beleállást és a visszatámadást választotta. Magyar először kiposztolta, hogy Vogel pénzt akart tőle, megzsarolta, és szerinte immár a Fidesznek dolgozik, havi 5 milliós pénzről is beszélt, amelyet Kubatov Gábortól kap. Vagyis Magyar belehelyezte abba a keretbe az interjút, miszerint ez egy újabb Fidesz-támadás ellene. Ezzel a Tisza-szavazók kaptak egy kész narratívát, és Magyar előre belengette, hogy Vogel hang- és képfelvételeket készített, amelyek majd egyszer csak elő fognak kerülni – kísérteties a hasonlóság azzal, hogy a Varga Juditról készített felvételeket egyszer csak Magyar hozta elő.