Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

„Magyar Péter azt mondja, ő egyedül is leváltja a Fideszt. Emlékszem, 2018-ban Vona Gábor is ezt mondta. Kétharmad lett belőle. A legszorosabb meccs épp ott volt, ahol én indultam. Miskolcon. A Fidesz 0,2 százalékkal, 127 szavazattal előzött meg úgy, hogy minden ellenzéki párt elindult a választáson.

Ha akár csak a legkisebbel lett volna összefogás, én győzök, s nincs kétharmada a Fidesznek.

Amikor a Nép Pártjánt megalapítottam, azt mondtam, ilyen többé nem fordulhat elő. Mi most 2 százalékon állunk. Igen, ez önmagában kevés. De ha ennyi hiányzik a győzelemhez, akkor rengeteg. Akkor minden ezen a 2 százalékon múlik. Aki most azt mondja, ő majd egyedül is legyőzi a Fideszt, emlékezzen Miskolcra. S tanuljon belőle. Én megtettem.”

