Ezért lehet életveszélyes, ha valaki az árvíz közelében szelfizik

Nyitókép: Jakub Porzycki / ANADOLU / Anadolu via AFP

Már a rendőrség is felhívta a figyelmet arra, nagy veszélynek teszi ki magát az, aki az áradó Duna partján a töltéseken fotókat, videókat készít a 15 perc hírnév miatt. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Igazgatóság szóvivője a Mandiner kérdésére elmondta, azért különösen veszélyes, mert ha az amúgy is nagy terhelésnek kitett töltéseken sokan sétálnak, az átázott talaj megrogyhat, ami súlyos következményekkel járhat. A szóvivő friss helyzetjelentést is adott az évtized árvízéről.