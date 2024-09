Nyitókép: Facebook

„A Klikk TV Mélyvíz című műsorában ismét ment a szokásos szakértés. Ezúttal egy régen látott igazi nagyágyút, Kökény Mihályt, a korábbi egészségügyi minisztert szólaltatták meg arról, hogy Magyarországon milyen katasztrofális állapotok uralkodnak az egészségügyben. Kökény, aki egyébként a Gyurcsány-párt egészségpolitikai szakértője, a következőket mondta kellő drámaisággal a hangjában:

»Már nemcsak a miniszterelnök, hanem az egészségügyi államtitkár is egyre távolabb kerül a valóságtól, már semmi szakmaiság nincs, nem ismerik el a rendszer hibáit, ami az alulfinanszírozottságból fakad, hanem nyakatekert mondatokkal próbálják a felelősséget a betegekre hárítani, és olyan számokat emlegetnek, amiknek semmi közük a valósághoz.«

Majd arra is kitért, hogy szerinte Orbán Viktor évek óta meg sem említi beszédeiben az egészségügyet, most Kötcsén mégis kivételt tett. Amivel Kökény szerint a miniszterelnök csak a saját táborát próbálta megnyugtatni, hiszen most már ők is érzik a kórházakban, hogy mekkora a baj.”