„Az ember elvileg számtalan fennkölt gondolat segítségével tudja karbantartani a lelki egészségét. Gondolhat Istenre, a hazájára, a családjára, az eredményeire, a jövőjére, a gyerekei jövőjére, a jó termésre, hogy legalább a körte jól termett az idén és lesz jóféle pálinka, a lehetőségek száma végtelen.

De Isten, valami miatt minden jó gondolat mellé adott egy gonosz bolondot, aki nem akarja, hogy mi normálisak valaha is jól érezzük magunkat. Minden vallási és/vagy nemzeti ünnep előtt megjelennek azok, akik szerint nem is történt meg az esemény, amiről megemlékezünk, vagy ha igen, akkor mi nem is a jó oldalon álltunk, hanem a rosszon. Szegény Szvatopluktól (a szlováktól), aki a világ legrendesebb embere volt, aki egy csomó rendes ember felett uralkodott a legdemokratikusabb eszközökkel és aki áron felül vásárolta meg az országot az előzőleg itt lappangó ázalagoktól, akik egyébként teljes létszámban egy jobb helyre távoztak (és akik maguk is a XXI. századi nemzetközi jognak megfelelően vásárolták meg a medencét), mi magyarok csalással és minősített erőszakkal vettük el (a szlovákoktól) az országot.

Majd ebül szerzett javaink védelmében válogatás nélkül öldököltük a tatárokat, törököket és a németeket, sőt a végén még a szovjet katonákat is. Szeretett baloldali városi értelmiségieink buksijában olyannak tűnik fel a világ, hogyha nem történik meg a honfoglalás, akkor már ezer éve kitört volna a világbéke, csak mi miattunk van minden. És mindig ellenálltunk a progressziónak. Botrány! Skandalum! Retrográd! És most meg bezzeg nem akarunk beszállni az Európa erőd védelmébe! Ami 1941-ben a legszörnyűbb dolog volt a világon, az ma 2024-ben a legfennköltebb erkölcsi kötelesség. És mi meg nem értjük.

Arról nem is szólva, hogy milyen drága és primitív szokás ez a tűzijáték dolog. Zavarja a madarakat, a halakat a Dunában, a kutyákat, és az árából lehetne venni lélegeztetőgépet, légkondit a kórházakba. Elromlás biztos légkondit. Hátha lesz vihar. De nem lesz, mert szerencséje van ennek a tolvaj bandának. Legalább külföldi cég csinálná, hogy ne a NER gazdagodjon, de magyar csinálja. Ha külföldi csinálja akkor meg miért nem magyar? (Nem kívánt törlendő.)”