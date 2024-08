Menczer Tamás: A migrációs bírság odailleszkedik, hogy ezzel be akarnak nyomni a migrációba és a háborúba (VIDEÓ)

Nyitókép: Képernyőfotó

„Itt a migrációs bírságról, a migrációval kapcsolatos bírságról van szó, de nyilvánvalóan az ütemezésből és minden egyébből látszik, hogy ez is azért most jön, és azért ilyen nagyságrendben, mert mi békét akarunk, tehát egyrészt ez a migrációs bírság is oda illeszkedik, hogy a háborúba akarnak minket belenyomni. Egy. Kettő, oda is illeszkedik, hogy migránsokkal akarják elárasztani Magyarországot” – mondta Menczer Tamás a Kossuth Rádióban.

Jaj, ha már ezt a derék Magyar Pétert említettük. Erre is mondta, hogy ez nincs így, meg hogy migráció fronton az unióban olyan fantasztikus dolgok történnek. Hát dehogy nincs, hát erről van szó”

– tette hozzá a kommunikációs igazgató.