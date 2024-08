Klímagázok, kiberbiztonság, bürokrácia-csökkentés: itt vannak a kormány törvényjavaslatai az őszi ülésszakra

Izgalmasan hangzik a

klímagázokról szóló törvényjavaslat, melynek célja bizonyos uniós rendelkezések nyomán az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos rendeletek megalkotása,

„a meglévő szabályoknak az új rendelkezésekhez igazítása, másrészt egy teljeskörű klímagáz-szabályozás megalkotása”.

A kulturális örökség védelméről szóló törvényjavaslat szerin „a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény újraszabályozza az építési és a műemlékvédelmi területet. A műemlékek kikerülnek a jogszabályból, ezért szükséges a kulturális örökség védelméről szóló törvényben a régészetre és a kulturális javakra vonatkozó rendelkezések újraszabályozása.” Módosítanák az ügyvédi tevékenységről szóló törvényt is az ügyvédi kar javaslatai alapján. Ezek mellett további törvényjavaslatokat is az Országgyűlés elé terjeszt a kormány.