Nincs megállás: folytatódik a kánikula – mutatjuk a részleteket

A szerdai nap forrósággal és ragyogó napsütéssel köszönt ránk, a meteorológiai szolgálatok pedig figyelmeztetést adtak ki. A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán gomoly- és fátyolfelhők is megjelennek az égen, délutánra pedig zivatarok is kialakulhatnak. A szél többnyire délkeleti és keleti irányú lesz, mérsékelt erősségű, de zivatarok környékén viharos lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között alakul majd.

A zivatarok veszélye miatt első fokú figyelmeztetést adtak ki 16 megyére, míg a 29 fok fölötti középhőmérséklet miatt a legmagasabb, piros figyelmeztetés lesz érvényben Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna vármegyékben.

Számos egészségügyi kockázata lehet a hosszan tartó, intenzív hőségnek

Az Időkép orvosmeteorológiai jelentése szerint frontmentes idő várható, de a meleg egyre inkább megterheli a szervezetet. Gyakori lehet a migrén, fejfájás, keringési problémák, szívpanaszok, vérnyomás-ingadozás, szédülés, rosszullét, fáradékonyság, dekoncentráltság és bágyadtság.

Az alvásproblémák miatt kialvatlanok lehetünk, a gyulladásos panaszok pedig fokozódhatnak. A szelesebb területeken élők körében gyakoribbá válhat a fejfájás, ingerlékenység és nyugtalanság, míg záporok és zivatarok környezetében az asztmás panaszok is erősödhetnek.

