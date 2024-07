Nyitókép: Facebook

„Na, jó, ha már így képbe kerültünk operailag megint, hadd írjak én is pár sort, mert hát indirekte ugyan, de házastársként mégiscsak nekem is szól az a sok igaztalanság, amit Szilveszter kap most már jóideje, közösen is szenvedjük el

Nem, nincs, soha nem is volt BMW-nk.

Két autónk van, egy Citroën Picasso (14 éves, nagyon szeretem) és egy 2 éve vásárolt másik Citroën családi autó, amibe a négy gyerekünk mellé még egy nagymama is be tud ülni, ha elmegyünk kirándulni. Luxusutazásokra sem jáunk, jobb szeretünk a Bakonyban nyaralni, és ruhákat sem márkás helyeken vásárolunk – a gyerekeink szerint kissé lepattantak is vagyunk. Sebaj. De álmatlan éjszakáink sincsenek.

- A valóban impozáns BMW-k (nem tudom az árukat, de biztos nagyon drágák, soha nem is merném egy métert sem vezetni őket) eladásra várva, cserélgetve kerülnek az Operaházhoz használatra egy támogatói szerződés szerint, azzal a céllal, hogy a presztízsmárka modelljei a turisták és jómódú operalátogatók szeme előtt legyenek az Operaház felhajtóján. Igen, reklámértéket jelent a patinás német autócég számára, az intézmény pedig megspórolja az egyébként vezetőinek járó hivatali autó bérleti díjait. Nem túl bonyolult konstrukció - a felhajtón parkolni pedig valóban csak a vezetőség tud, de talán ezt nem szükséges magyarázni, már csak a helyszűke miatt sem. (Amúgy akár sofőr is lehetne a kocsikban, de soha nem jutott eszébe senkinek, hogy éljen ezzel a - más intézményeknél és pláne nagy cégeknél egyébként bevett - gyakorlattal.)

- Az Operaháznak a tegnapi cikkáradatban foglaltakkal szemben amúgy nincsenek hivatali autói. Szóval átülni sem lehetne mibe.

- Ellenben ha jól tudom, a cikk Szabad Népet idéző stílusú jegyzője, a vasutas szakszervezeti vezető, Bárány úr saját repülőgéppel rendelkezik.

Nekünk repülőnk, hajónk, de még egy csónakunk sincs. És őszintén, egyáltalán nem is hiányzik. Időnk sem lenne a használatára.

Ha pedig az irányunkban kitüntetett figyelmet tanúsító Bárány Balázs vagy Sümegi Noémi egykori kolléganőm, aki az Index kulturális rovatának ad különleges arcélt az Opera és vezetője iránt tanúsított múlhatatlan érdeklődésével, szeretne családlátogatás során meggyőződni viszonyainkról, szeretettel várjuk őket, csak előtte írják meg, mit szeretnének ebédre!”

