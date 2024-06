Nyitókép: Janos Kummer/Getty Images

„Átmenetileg elhárult az atomháború nyilvánvaló veszélye, de nem lehetünk nyugodtak, legkésőbb két év múlva újra komor felhők fognak gyülekezni Magyarország egén, hiszen csak és kizárólag az állampárt hajszálvékony védőhártyája választ el bennünket a világégéstől.

Ha már égés…

A kettős választás eredményei – szokás szerint – kiváló lehetőséget teremtettek a pártoknak, hogy győzelmet hirdessenek, hiszen a kazalból kis türelemmel bárki képes kitúrni olyan adatokat, melyeket fel lehet mutatni: Bánréve a mienk!; Paks a változásra szavazott!; 44 százalék!; Debrecen nem dőlt be a dollárbaloldal rettegéspropagandájának!

Ami mégis figyelemre méltó, az a Tisza Párt 30 százaléka. Fekete lovakkal, program nélkül, pusztán lendületből lenyomta a komplett ellenzéket, és minden bizonnyal a Fideszből is harapott le egy keveset, de hogy ez a kevés mennyi, az 2026-ig nem fog kiderülni. Orbán színpadán inkább vicsorogtak az ünneplők, mint mosolyogtak, nem felejtették még el, milyen veszteségeket gyűjtöttek be az elmúlt hónapokban, és Menczer Tamás méretű farönknek kell lenni ahhoz, hogy ezekből a számokból egyértelműen a győzelmet olvassák ki, még ha nem is ismerjük a főpolgármester-választás szavazatainak esetleges újraszámlálás utáni alakulását, Győr elvesztése egyértelmű presztízsveszteség, a csepeli bukta a Holdról is jól látszik (amit Németh Szilárd rendkívül elegánsan próbált Orbán Viktorra tolni, hm, nem is állt fenn a győzelmi dobogón), a XII. kerület elvesztése pedig egyértelmű jele annak, hogy ahol a szavazók többségének megvan az olvasásképessége, nem elég háborúval, migrációval és a társadalmi nemek tudományával ijesztgetni, mert esetleg visszakérdeznek, és az a visszakérdezés ilyen eredményre vezet. Mármint hogy Kovács Gergő – tulajdonképpen váratlan – fölénnyel behúzta a polgármesterséget.

Ez egyébként óriási felelősség a kutyapártiaknak, mert az EP-választáson nem sikerült elérniük az 5 százalékot, és a Fővárosi Közgyűlésben ott lesznek ugyan ketten, de mindenki a Hegyvidékre fog figyelni, mert most kiderül, hogy sikerülhet-e érvényre juttatni azt a közös akaratot, hogy abba kéne hagyni a lopást, mielőtt elfogy a Svábhegy, mert a lelkes telekspekulánsok áthordják a Tihanyi-félszigetre, feltölteni a lyukat, aminek tartalmát onnan lopták el ráérő idejükben.