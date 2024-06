T. Dannyék is keresik Szoboszlai Dominik utódját Magyarországon

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Idén nyáron nem lesz kérdés, mi a hazaszeretet. Nincs olyan magyar, aki ne szurkolna honfitársainak, amikor Szoboszlai Dominikék pályára lépnek a labdarúgó Európa-bajnokságon, vagy pólósaink vízbe ugranak a párizsi olimpián. A mindennapokban viszont a tinik nehezen tudják megfogalmazni, mi az a hazaszeretet – többek között erről is beszélt a Mandinernek Csehi Marianna, a Highlights of Hungary (HoH) ügyvezető igazgatója. Szerinte a társadalmi díjak egyikeként a HoH segítséget nyújt ebben is, hiszen olyan kiváló magyar példákat tud mutatni, amelyek közül minden korosztály megtalálhatja a hozzá leginkább kapcsolódót.

A nagykövetek már most listáznak

A tíz éve elindított HoH abban különbözik a legtöbb díjtól, hogy kategóriák nélküli, tehát az élet minden területén megszerezhető az elismerés. Ráadásul a 2 millió forintos jutalom mellett a jelöltség és a díj egyfajta platform is, amely megmutatja a példaértékű magyar teljesítményeket és eredményeket.

Az idei öt nagykövet, azaz Almási Kitti, Borbás Marcsi, Gyurta Dániel, T. Danny és Lackfi János szerepe is bizonyítja a HoH teljeskörű reprezentáltságát – ők azok, akik fejenként öt-öt jelöltet neveznek a versenybe, közülük pedig a közönség választja ki a legnépszerűbbet.

Csehi Marianna azt ígéri, a 25-ös listán szereplő „hétköznapi hősök” bemutatására nagy hangsúlyt fektetnek szeptembertől, film is készül róluk.

A nagykövetek feladata lesz, hogy döntsenek a jelöltekről, a számukra példamutató, kiemelkedő egyénekről és csapatokról, a kutatásban segítségükre lesznek a saját és a HoH közösségi platformjai is.

„Már a hivatalos bejelentés előtt mindenkinek volt egy saját listája, nagyon lelkesek a nagykövetek, és biztosan nehéz döntés vár rájuk, amikor ötre kell szűkíteni a létszámot” – mondta az ügyvezető igazgató. Hozzátette, az eddigi több mint 500 jelöltet nyilvánvalóan nem lehet felsorolni, de még az sem könnyű feladat, hogy megmutassa, mennyire sokszínű a mezőny.

Kéktúrától a Vérlovagokig

Az elmúlt tíz év csak néhány példáját tekintve is rendkívül széles a paletta.

2020-ban például az egyik jelölt Szoboszlai Dominik volt, aki mára világsztárrá vált, ám akkor még a Salzburg futballistájaként sokan itthon sem ismerték a nevét.

A listán szerepelt korábban az Egyszülős Központ, a Pet-kupa és a Red Bull Pilvaker, de olyan jelöltekkel is találkozhattunk, mint Boggie Parfüm című videóklipje, ami a fél világot bejárta, az HBO Aranyélet sorozata, a Kéktúra pecsételődobozai, a magyarországi vérellátás nélkülözhetetlen motorosai, a Vérlovagok, vagy éppen az informatika világára a diáklányok figyelmét is felhívó Skool.