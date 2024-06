Ugyanakkor bűnrossz politikus, mivel úton-útfélen beszél arról, hogy mindezt hogyan csinálja. Alighanem minden spion álomcélpontja lehet Karácsony. Elég közel kell menni hozzá, majd ravaszul felvetni: »Gergő, kérlek ismertesd, hogy emberileg te mit gondolsz a szövetségeseidről, illetve pontosan hogyan akarod megnyerni a választást?« Majd diktafon bekapcsol, pegazus szárnyra kel, és hopp, leesik a havi célprémium a Fidesztől. Ahány választás, annyiszor hallgatták le Karácsonyt. A politikai módszertanról szóló hangfelvételeiből lassan összejön egy Best of válogatás, olyan örökzöldekkel, mint a „faszért hagytam magam rábeszélni a miniszterelnök-jelöltségre” (2018) „családostul elás engem a Csabi” (2019) vagy a mostani, »lapáttal agyoncsapjuk Dávidot« című megasláger.

Mentségére legyen mondva, a műfaj más sztárjai sem bírnak a szájukkal. Az amúgy paranoiáig fegyelmezett Orbánnal is megesett, hogy baráti körben kiengedve elcsacsogta: esze ágában sem volt megnyerni a 2006-os választásokat. Ami persze nem volt igaz, de utólag jól hangzott. Ahogy Gyurcsány őszödi önostorozó magánszáma is egy túljátszott hülyeség volt, arról nem is beszélve, hogy magánszámát egy halom politikai krokodil előtt adta elő, akiket nem mellesleg előtte még a mocsárlecsapolás fontosságával gondolt fellelkesíteni.

Tisztelt választók: Nem Lehet Más a Politika! A célok, elvek persze lehetnek mások, az eszközök nem. Az alapvetően a lapát. Amivel egyaránt lehet virágágyást ásni vagy fejbe kólintani, majd elföldelni. A NER-ben szerencsére elföldelésről egyelőre nincs szó, minden másról annál inkább.”