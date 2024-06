Idén is célba vette a gyermekeket a Meseország mindenkié kiadója

Nyitókép forrása: Facebook

A Meseország mindenkié c. LMBTQ-mesekönyv kiadója is képviseltette magát a budapesti amerikai nagykövetség idei Pride-rendezvényén. Azon az eseményen, ahol David Pressman, az Egyesült Államok nagykövete ezúttal is azzal támadta a budapesti kabinetet,

hogy annak családpolitikája ijesztő;

hogy a parlament által és egy referendum keretében megerősített gyermekvédelmi törvény tartalma telis-tele van visszásságokkal;

hogy idehaza összemossák a homoszexualitást a pedofíliával;

s hogy összességében Magyarországon az LMBTQ-közösség tagjai fokozódó támadás alatt állnak.

Ezek az állítások a Labrisz Leszbikus Egyesület rendezvényein is gyakorta elhangzanak, és mint arra a Magyar Nemzet keddi cikkében felhívta a figyelmet, az idei Pride hetén sem mondtak le a gyerekek érzékenyítésére irányuló genderpropaganda terjesztéséről. A kiadó például továbbra is erőlteti a Meseország mindenkié című érzékenyítő mesekönyv terjesztését a gyerekek, körében, sőt meseíró kurzust, illetve pályázatot is kiírtak az LMBTQ-kisebbség elfogadtatása érdekében.

A lap szerint a Labrisz és a szervezők nem kerteltek a workshop célját illetően,

nyíltan bevallották: tabuk nélkül, de bújtatottan, például egy mesén keresztül szeretnék bevinni az LMBTQ-propagandát az iskolába (a nem hagyományos nemi szerepek propagálását), akár alsós diákokhoz is.

De hogy mit is értenek a nem hagyományos nemi szerepek alatt? Ennek megítélését pedig a pályázókra bízzák, azonban azért hoznak példákat: LMBTQ-emberek, nem fehér bőrűek, nem keresztények, menekültek, mélyszegénységben élők, testi fogyatékossággal/mentális zavarral élők, idősek, határon túliak, alkoholbetegek, börtönviselt szülők gyerekei; és így tovább.