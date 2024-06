Brüsszel a szuverenista fordulat ellen

Semmibe veszik az európai választók akaratát Brüsszelben, különösen az Európai Néppárt (EPP), amikor a baloldallal elosztják egymás között a pozíciókat, az EU történelmében még sosem látott gyorsasággal. Ennek számos oka van, például a meghatározó nyugati liberális kormányok választási gyengesége, de azt sem lehet kizárni, hogy a július 1-jén kezdődő magyar elnökség kiüresítése is szerepet játszott a döntésben. Ám a legfontosabb tényező talán az, hogy megijedtek a szuverenista előretöréstől, és most meg akarják akadályozni, hogy olyan áttöréssé váljon, amely aztán fordulatot hozhat az európai politikában. Márpedig ha a szuverenista jobboldal nem kap pozíciókat, nem is tudja érdemben befolyásolni az EU politikai irányvonalát az elkövetkező években. Ehhez az Európai Néppárt árulása nyitotta meg az utat, ami Manfred Weber előéletét és politikai krédóját elnézve talán nem is olyan meglepő.