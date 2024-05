Vona Gábor egy teherautó platóján vitatná meg Magyar Péterrel az országot érintő kérdéseket

Nyitókép: Youtube

„Ahogy figyelem az egyre szánalmasabb és kellemetlenebb vitát a vitáról, azt érzem, érdemesebb lenne visszatérnünk a legelejéhez” – kezdte Vona Gábor a Második Reformkor elnöke Magyar Péternek címzett bejegyzését. Emlékeztette: „március 4-én, amikor a pártok közül még senki sem akart téged komolyan venni, én voltam, aki egy vitára, beszélgetésre hívtalak. Amit te azonnal el is fogadtál”.

Majd felhívta figyelmét arra, hogy utána viszont kimenekült az ígéretéből, mert nincs ideje, hiszen az országot járja. „Ez nem érdem vagy hivatkozási alap szerintem egy politikusnak, hanem a kötelessége” – folytatta bejegyzését. Szerinte mindketten tudják, hogy ez csak egy kifogás volt a részéről.

A valóság az, hogy úgy érezted, a hirtelen jött népszerűség, amely sokkal nagyobb, mint a Második Reformkoré, elegendő indok, hogy ne tartsd a szavad. Nem akarsz kockáztatni, mert ebben az országban egy kisebb párt vezetőjével nem szokás vitázni”

– fogalmazott a 2RK elnöke. „Te is, én is le akarjuk váltani őket, de én azt gondolom, nem csak Orbán Viktort, hanem azt a mentalitást is magunk mögött kell hagyni, amire ez az egész rendszer épül. Hidd el, a politika hullámvasút! A tetején kell a leginkább szerénynek maradni, és tudni, hogy nem tart örökké. Aki ma népszerű, holnap már nem biztos, és fordítva” – elmélkedett Vona Gábor.

Magyar Péter válaszolt, Vona reagált

A Tisza párt elnöke a bejegyzés alatti kommentszekcióban reagált az ismételt felhívásra. „Kedves Gábor, mi naponta 6-7 települést látogatunk meg a hét 6 napján április óta és ezt fogjuk folytatni június 9-ig. Ha te is ezt tennéd, akkor nem szerepelnél minden 2. nap az ATV-ben »politikai elemzőként« (én már másfél hónapja nem jártam ott)” – írta Magyar Péter.

Vona azonnal reagált: megérti, hogy elfoglalt, de ettől még „legyünk őszinték, nem akarod ezt a vitát”. Mentőötletként bedobta, hogy

május 30-án este, a Várkert Bazár előtt tartsák meg a vitát a kisteherautó platóján élőben.

„Odabenn majd megy a közszolgálati vita, kint meg a miénk. Aztán mindenki eldönti, melyik érdekli jobban. Ui.: Megtisztelő, hogy van időd nézni a lájkolóim. Ezek szerint mégsem vagy annyira elfoglalt” – fűzte hozzá.