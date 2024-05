Nyitókép: Facebook

„»Uhhh,mennyit fizet a tóni?«. (Elemér). »Ennyi hülyeséget összehordani!!! Kinek a kedvence akar lenni??«. (Éva, egy talpra magyar). »Miről beszélsz Hont András…« (Ferencné). »Ennyire azért nem kéne Orbánnak nyaliznia Ezzel a véleményével!!!« (Andrea). »A rózsaszín szemüveget lekellene venni Andràs!«. (Eszter, nagyon nagy Tisza párt-rajongó) »Így van András!-mindig a valóságot!«. (László, fideszes). »Készült Magyarország Kormánya megbízásából«. (György, pár száz kommentel lejjebb Mary is). »Eljött az idő a leiratkozásra«. (Richárd, ha jól látom, le is iratkozott). »Ki is törlöm a fészről az ilyen embereket«. (Nándor – törölt). »Fidnyákos hazug propaganda«. (Péter, ellenzéki méhész). »Az utóbbi időben világossá vált, hogy egy fidesz-szopó vagy«. »Pontosan így igaz«. (Gitti, fideszes). »Bódult nerlovag csicska lertél!!!«. (Jancsi, aki mindig megosztja a Tisza párt élőzését). »Ne erőlködjön bértollnok úr«. (Róza, aki nem nézi az Öt-öt). »A kormányszócső lélelekszennyező posztját olvashatták«. (Róbert, a Tisza párt tartalmainak rendszeres megosztója, freSZFE, ukrán zászló-profilkép, és minden megbélyegzett civilszervezetet támogat). »Kiváló,reális bejegyzés, köszönöm!«. (Magdi, fideszes). »Mesélj még…« (Tamás). »Barátom te vagy a nicht normalv. (Mária). »Önök a fidesz reklámfiguráját hallották!«. (János). »Lidokainos kenőcsöt érdemes lenne a rágóizom környékére kenni, hogy a rengeteg seggnyalástól ne gémberedjen el a szádv.« (László, ellenzéki).

Válogatás a legutóbbi posztomhoz érkezett hozzászólásokból, mely poszt arról szólt, hogy mennyire jó ma fiatalnak lenni, mindenki azt tanul, amit akar, rengeteg ösztöndíj áll rendelkezésre, az állam meg ezerrel támogatja a fiatalok munkába állását, otthonteremtését, családalapítását. A szöveg természetesen nem tőlem származik, hanem, ahogy erre kommetnelők tucatja igyekeztek – teljesen hiábavalóan – fölhívni a többek figyelmét: személyesen Messiás Pétertől. (A linket majd berakom alább, ha nem blokkolják addig egy kézi adóvevővel az internetet).

A minősítéseket és kifakadásokat (illetve fideszes méltatásokat) akkor átutalnám a valódi címzettnek.

Amúgy fiatal felnőtt és kamasz gyerekeinket elnézve, én egyáltalán nem gondolom, hogy olyan jó ma fiatalnak lenni. Még akkor sem könnyű, ha valakinek sok lehetőség áll rendelkezésre, egy teljesen zavaros, kevés kapaszkodóval bíró, sok szempontból kétségbeesett világban kell boldogulniuk. No, de, mint említettem, ma lesz ÖT, és ott beszélünk mindenféléről, és a mi mondanivalónkat nem az határozza meg, hogy éppen milyen karriert akarunk építeni.”