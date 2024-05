A nyílt utcán rabolt ki egy járókelőt egy ukrán férfi Kiskunmajsán

A nyitókép illusztráció. Fotó: seksan Mongkhonkhamsao / Getty images

Május 6-án kora délután érkezett egy rablásról szóló bejelentés a rendőrségre. A bejelentő elmondása szerint, egy középkorú férfi fényes nappal rátámadt egy kiskunmajsai bolt parkolójában. A támadás során egy fiatal férfi megütötte őt, majd elvett tőle húszezer forintot – írta meg a police.hu.

A kiskunmajsai rendőrök gyorsan elkapták a rablással gyanúsított ukrán állampolgárt.

A rendőrök rögtön megkezdték a rabló utáni nyomozását, mivel szerencsére több szemtanúja is volt az esetnek és több biztonsági kamerák felvétele is a rendelkezésükre álltak. Az adatok alapján úgy tűnt, hogy a tettes nem helybéli, ezért a nyomozók megvizsgálták a külföldiek által látogatott helyeket is.

Köszönhetően a jó személyleírásnak, valamint a biztonsági kamera felvételeinek,

alig egy óra alatt megtalálták és elfogták a 20 éves ukrán állampolgárt, akit a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítottak.

A fiatal férfit kihallgatták és őrizetbe vették, a rendőrök megtalálták nála az elrabolt pénzt, amit visszaadtak a sértettnek. A nyomozók kezdeményezték a külföldi férfi letartóztatását.

***