Tényleg ráindítanak az összbaloldali jelöltekre? Már szervezi az MSZP a különálló kampányt

Kérdésünkre, hogy mi lehet a Momentum baja a helyi szocialista képviselőkkel, Devosa azt válaszolta: „Ténylegesen alátámasztott indoklást mi nem kaptunk.”

„Ez azért egy nagyon meglepő fordulat volt. Nyilvánvalóan egy koalíción belül is vannak olyan kérdések, melyekben nem feltétlenül értünk egyet. De ettől függetlenül mi folyamatosan azon dolgoztunk, hogy a kerület érdekében ez a koalíció működőképes legyen” – fejtette ki képviselő.

Levélben kerestük az erzsébetvárosi Momentumot, hogy megtudjuk, mi a kifogásuk szocialista szövetségesiekkel szemben, de cikkünk elkészültéig nem reagáltak. Amint választ kapunk, írásunkat frissítjük.

Józsefvárosban is kiszorítanák az MSZP-s képviselőket

Az Index néhány napja arról számolt be, a szocialisták a 2019-ben elnyert két egyéni körzetüket a koalíciós egyeztetések során nem tudták megvédeni. A kerületet függetlenként vezető Pikó András szerint megváltozott a helyzet, és egy sporthasonlattal szólva úgy fogalmazott, a győzelem érdekében tudni kell félidőben cserélni. Az Index szerint Pikó a kampányában nagyban támaszkodna a Szikra Mozgalomra és a C8 civil szervezetre is, cserébe néhány körzetet nekik ígért. Amennyiben nem születik megállapodás április 20-áig, a szocialisták a Józsefvárosban is ráindulnak a baloldali összefogás jelöltjeire.