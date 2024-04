Nyitókép: Photo by Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images

„Magyar Péter tehát egyértelműen beállt a baloldaliak sorába, hogy tovább szeletelje azt a tortát, amelynek a mérete 14 éve szinte változatlan.

Ahogyan úgy tűnik, a módszer is. Magyar Péter ugyanis egy, a hétvégi tüntetéséről készült videóból utólag vágatta ki azt a részt, amikor a kedvese arról beszél, hogy egy félig magyar, félig külföldi, szuper grafikus csapat is segítette őket. Ebben egyébként még semmi nem is lenne, a gyanúra igazából éppen az ad okot, hogy Magyar kivágatta ezt a mondatot a videóból. Jó lesz tehát figyelni a választásokig hátralévő két hónapot, hiszen sok minden kiderülhet még arról, ki, kik is állnak valójában Magyar Péter mögött.”

