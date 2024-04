„Figyeljük meg a patak tisztaságának szimbolikáját hogyan ötvözi ez a Wishen rendelt, fröccsöntött paradicsommadár-imitátor a felső-borsodi szakmunkásképzőkben készülő szelfikre jellemző, megfeszített bicepszes pózolással. Ez a bolsevik neorealista kompozíció nem lenne teljes a jobbján tamaszkodó, a »van élet a visszakönyörgős üzeneteken és a párkapcsolati erőszakról szóló, azóta törölt posztokon túl«-t bizonygatni hivatott nőnemű egyed nélkül...

Ez az alkotás hamarosan átkerül a bukott neolibsi messiásokat bemutató panoptikumba.

Természetesen ott is az ujjak »V, mint Viktor« beállításával kerül majd bemutatásra, a kor közősségi médiás tömegpszichózisa iránt érdeklődök számára. De csak azért, mert »R, mint Rogán«-t kurva nehéz ujjakkal egy kézen elmutogatni. További társadalmi látlelet a nyakba kötött pulóver. Ennél okádékabb metroszexuális szimbólumot keresve sem találni. A felső tízezer magamutogató, teniszezős, eltartott kisujjas státuszszimbóluma. A címkén a mosàsi instrukciók mellett a »Made in Bangladesh« és »A droidok ezt is bekajáljàk« felirattal.”