„Vissza kell térnünk az eredeti női természetünkhöz” – stílustanácsadó a Mandinernek

A tanácsadó céget Kovács Orsolya a buddhista közgazdaságtan elvei alapján vezeti jó pár éve. Ennek lényege az etikus működés, a tiszta kommunikáció vagy a nem bántás elvének érvényesítése. „Ez saját magunkra is érvényes, ennek egyik része, hogy ne zsigereljük ki saját magunkat”.

A cég vezetője megjegyezte, hogy „a buddhista tanok szerint a mindennapi szenvedéseink azért vannak, mert túlságosan ragaszkodunk a vágyainkhoz, az elképzeléseinkhez, a rögeszméinkhez. Ez igaz a divatiparra is, amely elcsábítja a vásárlókat, és könnyen felhalmozásra is buzdíthat. Azonban ebből a spirálból ki lehet kerülni, ha kellően tudatosak vagyunk, és le tudjuk csillapítani a kizárólag vágyvezérelt életet. A buddhizmus, mint életszemlélet tehát egyfajta mértékletességre, önismeretre is int. Ennek ismeretében pedig el tudjuk kerülni a túlfogyasztást, és egyben a túlköltekezést is” – fűzte hozzá.