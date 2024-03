Válaszolt a Szuverenitásvédelmi Hivatal a Telex férlevezető állításaira

A Telex például azt írta, „Soros György szóvivője egyébként cáfolta a New York Timesnak, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok valaha támogatták volna az Action for Democracyt vagy a magyar ellenzéki pártokat.”

A Szuverenitásvédelmi Hivatal rámutatott, hogy „az állításokat nem cáfolta, csupán tagadta Soros György szóvivője.Mindennek azonban ellentmondanak Kati Marton és Eric Koch szavai.”

Ahogy arra a hivatal is felhívja a figyelmet posztjában, „Kati Marton például arra a kérdésre, hogy Soros volt-e a szervezet fő mecénása, egyértelműen igennel válaszolt. Ahogy a befolyásos kampánytanácsadó, Eric Koch is elismerte az egyik felvételen, hogy Soros volt a legnagyobb adományozó.”

„Az is bizonyos, hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány korábban is megpróbált beavatkozni a magyarországi közéletbe. A 2012-ben alapított Haza és Haladás Egyesületről derült ki – melynek alapító tagjai között ott volt az A4D elnöke, Korányi Dávid is –, hogy Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök pártja, az Együtt 2014 mögött álló szervezet 2015-ben jelentős támogatásokat kapott Soros György alapítványától. Ezt maga Szigetvári Viktor, az Együtt későbbi társelnöke ismerte el a Magyar Nemzet 2015. január 16-i számában” – olvasható a közleményben.

„[Korányi Dávid] Azt is mondta, hogy nem támogatják kimondottan az ellenzéket, de mivel az értékeik nagy vonalakban megegyeznek az ellenzéki pártokéval, ezért nyilván számukra is előnyös a tevékenységük” – írta a Telex cikkében.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal viszont emlékeztetett: „A valóságban az A4D által támogatott Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) a 2022-es kampány során az ellenzéki összefogás hat pártjával formálisan is összehangolta kampánytevékenységét, ráadásul személyi összefonódás is volt a közös miniszterelnök-jelölt miatt. De meg lehet említeni a közös kampányanyagokat is, amelyeken a hat párt, valamint az MMM logója szerepelt. Az sem mellékes, hogy Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt több alkalommal is arról beszélt, hogy az A4D prominens tagjai, így Kati Marton és Wesley Clark is dolgoznak tanácsadóként az MMM-nek.”