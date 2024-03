Havas: Ha nincs rendszerváltás, Orbán ma egy kombájnt vezetne

Nyitókép: képernyőfotó / Full HD

Egészen szürreális beszélgetés zajlott le a Full HD-ban, a két öreg titán: Havas Henrik és Dömsödi Gábor ismét egymásnak feszült.

A beszélgetés első perceiben Havas nemes egyszerűséggel odavetette beszélgetőtársának, hogy „fogd már be”, majd követelni kezdte, hogy ne az orosz csapatok kivonásáról beszélgessenek, hanem Ókovács Szilveszterről és az Operáról. Előbbi azért volt téma, mert Dömsödi közölte Havassal, hogy az előző adásuk – a „Cserhalmi György hamarabb hazaküldte az oroszokat, mint Orbán...” – pocsék nézettséget produkált. Havas szerint rossz volt a cím, és senkit nem érdekel az oroszok kivonulása.

Ha nincs rendszerváltás, Orbán ma egy kombájnt vezetne”

– jegyezte meg Havas.

Ezután Dömsödi megkérdezte Havastól, mikor érezte azt először, hogy „ezzel a baromi gátlástalan, kekec, bicskanyitogató stílussal eredményeket lehet elérni”.

Majd Havas bevallotta, hogy KISZ-titkár volt.

A következő percekben pedig már az volt a téma, hogy Havas Henrik csókolózott-e Bokros Lajossal, amikor államtitkár volt. Majd Dömsödi kezet fogott vele: „Gratulálok, értem a homofóbiádat!”

Az adás közepén már azt sem tudták, miről beszélnek, így Dömsödi megjegyezte:

Két hülye szenilis beszélget, úgy, hogy egyikünk hülyébb már mint a másik”.

Magyar Péter is szóba került az adásban, de épp csak annyira, hogy a beszélgetőtársak egyetértettek abban, hogy a kormány tudta, hogy Magyar készül valamire, így kivonták Varga Juditot, most pedig Gulyás Gergelyt vonták ki, és azt mondják, műtétje van. Aztán megegyeztek abban, hogy mondjon le Rogán, Orbán és Sulyok Tamás is.