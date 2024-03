Nyitókép: MTI/Soós Lajos

***

„Az új köztársasági elnök nem pusztán több variációban mesélt édesapja múltjáról, de ráadásul olyan színben tüntette fel, mintha egy erkölcsös ember lett volna, miközben ennek az ellenkezője látszik igaznak.

Azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert akarok hinni benne, hogy az az állítás, miszerint Sulyok-papa nemhogy a kommunista rezsim üldözöttje lett volna, hanem egy másik embertelen rendszer kiszolgálója, nem igaz, és a köztársaság első embere nem hazudott. Illetve ha megtette, akkor erről nyilvánosan beszámol, uram bocsá' elnézést is kér. Mert, ha nem teszi, akkor csak egy plusz érvet ad azok számára, akik szerint máris távoznia kellene magas tisztségéből. De Sulyok Tamás, egyelőre, hallgat, feltételezem aszerint cselekszik, ahogy ezt számára a Fidesz agit.prop. osztálya előírja neki. Vagyis úgy, ahogy ez az osztály szokott a kellemetlen dolgokra reagálni: hallgat. Értem én persze, mégiscsak lehetetlen helyzet lenne, ha már a harmadik, általuk kiválasztott köztársasági elnöktől kellene megszabadulni. Schmitt hazugsága és plágiuma, Novák kegyelmi ügye után ez a megtévesztés – a hatalom szemében – apróságnak tűnik. De nem az: egyszerre több hajszál is van a levesben, pedig egy is elég...”