Ez az egyetlen dolog, amiért VV Zsolti felveszi a telefont Gyurcsánynak

Osváth Zsolt arról is beszélt, olykor Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke is felhívja telefonon.

A politikai szakértővé előlépő VV Zsolti azt is elkotyogta, nemcsak Gyurcsány szokta felhívni, hanem Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke is. Az is kiderült, a DK-val szemben az MSZP-ről nincs jó véleménye:

„nyilván az MSZP-nek befellegzett, és jó is”

, mondta, majd elmesélte, amikor a Parlamentben járt, meglepve látta, hogy az MSZP képviselői is ott ülnek a széksorok között. Ő ugyanis nem tudta, hogy az ellenzéki összefogásnak az MSZP is részese volt: „Rendesen bent vannak a Parlamentben, ez a világ pi.ája!” – értékelt az egykori ValóVilág-szereplő.

Nyitókép: Osváth Zsolt. Fotó: Youtube/képernyőkép